Brigada Militar prende autor de vários furtos em Canela e receptador dos objetos

Na noite de quarta-feira (20/03), a Brigada Militar efetuou uma prisão significativa, tirando de circulação um indivíduo que vinha causando preocupação na comunidade de Canela devido a uma série de furtos. Entre os itens subtraídos estavam bicicletas e uma mochila contendo eletrônicos pertencentes a uma rádio local.

As autoridades estavam alertas para abordar o suspeito, especialmente após o furto da mochila na rádio do centro de Canela. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, quando o criminoso, após solicitar água nas instalações da rádio, saiu com uma mochila contendo equipamentos eletrônicos, resultando em considerável prejuízo devido ao alto valor do material.

Por volta das 23 horas de quarta-feira, moradores informaram à polícia, através do número de emergência 190, sobre um homem que transitava pela rua Ernesto Dornelles, carregando um lava jato. As equipes policiais prontamente se deslocaram e abordaram o suspeito, um jovem de 18 anos, confirmando sua ligação com os furtos ocorridos nos dias anteriores.

Ele admitiu ter furtado o lava jato de uma oficina, sendo que a vítima reconheceu o objeto como seu. Questionado sobre os equipamentos furtados da rádio, o suspeito afirmou tê-los vendido a um receptador no Bairro Canelinha. No endereço indicado, outro homem, de 43 anos, foi abordado, e a mochila furtada foi encontrada em sua posse. Ele admitiu ter adquirido o item do autor do furto por R$ 50,00, dentro da mochila estavam diversos equipamentos eletrônicos, incluindo um carregador de pilha, um cabo HDMI, um suporte e três câmeras digitais. Ele foi preso em flagrante por receptação.

O autor dos furtos, que possui extensa ficha criminal, contando apenas este ano com sua sexta prisão, cinco delas por furtos e uma por posse ilegal de objeto, foi detido em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela. Os itens recuperados serão devolvidos às vítimas.