Defesa Civil de Gramado atende ocorrências após chuvas desta quinta-feira

A Defesa Civil de Gramado, em conjunto o Corpo de Bombeiros e com a equipe das secretarias de Trânsito, Meio Ambiente e Obras, está atuando nesta quinta-feira (21) para conter os danos causados pela chuva e ventos que atingiram o estado durante a madrugada e manhã.

Até o momento, foram registradas cinco ocorrências, sendo uma queda de árvore sobre residência, uma queda de árvore em via pública, uma queda de árvore sobre rede energizada e veículo, um estrago em calçada e retirada de um fio de energia em via pública. As intercorrências aconteceram no Mazzurana, Villagio, Mato Queimado e Centro.

A Defesa Civil segue à disposição da comunidade e atende 24 horas por meio do WhatsApp (54) 99629-6160.