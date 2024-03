Hospital de Canela conta com novo administrador 

O Hospital de Canela recebeu, em 11 de março, um novo administrador, Aristides Feistler, que assumiu o cargo com o objetivo de fortalecer a gestão e aprimorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade.

O prefeito Constantino Orsolin se reuniu com Aristides e o interventor da casa de saúde, Jonas Bohn Bernardo, na sexta-feira (15/03), ressaltando a importância dessa parceria para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população de Canela.

“A comunidade sempre nos solicitou melhorias no hospital, e estamos comprometidos em atender essa demanda vital, garantindo que os serviços de saúde atendam às necessidades com excelência e eficiência”, comentou o chefe do executivo.

Aristides, natural de Candelária e com formação em Administração de Empresas e Pós-Graduação em Gestão Hospitalar pelo IAHCS, teve um papel crucial como Diretor Administrativo da Sociedade Beneficente Hospital de Candelária. Durante mais de uma década à frente da gestão hospitalar, ele liderou uma transformação significativa, superando crises financeiras, ampliando os serviços e recuperando a credibilidade da instituição. Agora, assumindo o desafio de administrar o Hospital de Canela, ele expressa confiança em sua experiência para enfrentar os novos desafios, destacando o potencial da instituição e seu compromisso em melhorar a qualidade de vida da comunidade através da oferta de serviços qualificados.

“Aceitei o desafio de Administrar o Hospital de Canela , porque acredito que com a minha experiência posso contribuir para enfrentar os desafios existentes. Viemos para somar. Em poucos dias já constatei o grande potencial que o HCC tem. Precisamos fazer algumas mudanças estratégicas para melhorar os índices. Já conversei com boa parte da equipe, que está comprometida em dar o seu melhor. Vamos juntos e aos poucos acertando assuntos pontuais e serviços que precisam ser implantados, com vistas em ofertar serviços que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.” finalizou.

O interventor Jonas completou que ter um diretor administrativo é de suma necessidade, pois essa função é essencial para garantir uma gestão eficaz, otimizar recursos e promover melhorias contínuas nos serviços de saúde oferecidos pela instituição.