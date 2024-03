Interact Club de Canela realizará Torneio de Futebol beneficente em 14 de abril

O Interact Club de Canela em parceria com o Rotary Clube de Canela e alguns professores voluntários, realizará no dia 14 de abril, um Torneio de Futebol 7 no Parque do Sesi.

Esse torneio servirá para angariar fundos para a compra de cadeiras de rodas para o Oásis Santa Ângela.

As inscrições para o torneio de futebol 7 serão no valor de R$250,00 reais por time adulto, sendo a idade de 14 anos acima e de R$150,00 por time misto de crianças de 10 a 13 anos.

Teremos premiação com medalhas para os times.

No local será vendido ao meio dia salsichão com pão e salada, água, refrigerantes e sorvetes (provavelmente em parceria com o Fabrício ecônomo do Sesi).



As inscrições podem ser feitas pelo link abaixo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenQKXHmyMcEALwhOtMdsg2lDJb55GMNLaC7rtB1VCoyuIUHQ/viewform