Páscoa em Canela: decoração começa a tomar conta das ruas

O clima festivo da Páscoa está tomando conta das ruas de Canela, com uma decoração encantadora que inclui coelhinhos coloridos, ovos decorados e flores primaveris. Apesar de um atraso devido a questões burocráticas, as calçadas estão ganhando vida, enquanto as lojas preparam suas vitrines com chocolates e produtos temáticos. A cidade promete se tornar um destino ainda mais especial nesta época do ano, contagiando moradores e turistas. A decoração, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura, estará completa nos próximos dias e permanecerá até 21 de abril.

PARADINHA DE PÁSCOA

Os parques e atrativos turísticos de Canela promoverão nos dias 23 e 30 de março, e 6 e 13 de abril, a “paradinha dos parques” nas principais ruas da cidade. Essa iniciativa tem como objetivo promover os locais turísticos, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor as opções de lazer disponíveis e incentivando a participação nas atividades oferecidas. Além disso, a “paradinha dos parques” busca dinamizar o comércio local e fortalecer o turismo na região, aumentando o fluxo de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos comerciais durante a ação.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

A Associação Comercial e Industrial de Canela – ACIC segue neste final de semana com as atividades, uma programação repleta de encanto e diversão para os visitantes., onde o centro da cidade se transforma em um cenário mágico, onde famílias e turistas podem desfrutar de diversas atividades temáticas.

A campanha “Nos Trilhos da Magia – Páscoa 2024”, segue dias 22, 23, 28, 29 e 30 de março e 05 e 06 de abril, com a apresentação do Parque do Caracol, e patrocínios do Alpen Park, Bondinhos Aéreos e Florybal Chocolates. Apoiadores: Artesanato Recanto das Artes, Brocker Turismo, Bustour, Elias Paludo Incorporações, Hotel Serra Nevada, Jornal Nova Época, Lunkes Turismo, NaturAí Canela, Outlet das Tintas, Pappardelle Massas Finas, PedroGois Corretora, Relojoaria e Joalheria Big Ben, Uniasselvi Região Serra, Vinícola Jolimont, além do apoio da Prefeitura de Canela.

NOS TRILHOS DA MAGIA – PÁSCOA 2024

Dia: 22/03 (sexta-feira) – Roteiro 1 (Estação Campos de Canella até Catedral de Pedras)

1ª Atração: “Harmoni-On” (Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 17h30min

2ª Atração: “Mensagem para você – Páscoa” (Teatro Lambe-Lambe com César Cliquet)

Local: Loja Jolimont Horário: 18h

3ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: Empório Canela Horário: 18h30min

4ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: Adega Dom Carlo Horário: 19h

Dia: 23/03 (sábado) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de Canella)

1ª Atração: “Diogo Candiago” (Voz e Violão)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h

2ª Atração: “Feitiço Poético – Poesias Personalizadas” (Performance com Duda Novaes)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min

3ª Atração: “A princesa do Arco Íris” (Teatro de Bonecos com André Guedes)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h

4ª Atração: “Pedro Campos (Voz e Violão)”

Local: Estação Campos de Canella Horário: 14h30min

* Às 15h, não percam “A Coelha cheia de Palavras” na Rua Coberta da Estação Campos de Canella.

ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA

Durante o mês de março, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), mais conhecida como a “Rua Coberta de Canela”, oferecer para os visitantes uma extensa programação em celebração a Páscoa.

• 23/03 – 13h: A coelha cheia de palavras • 29/03 – 15h: Em que posso lhe ajudar? • 30/03 – 13h: Em que posso lhe ajudar? • 30/03 – 15h30: Viva a Páscoa • 30/03 – 15h30: Caça aos ovos • 31/03 – 15h30: Turma do Tito

LUMINATA – UM ESPETÁCULO DE SOM E LUZ NA CATEDRAL DE PEDRA

Nesta temporada de Páscoa, a imponente Catedral de Pedra de Canela se transforma em palco para o espetáculo Luminata, uma experiência de som e luzes que encanta os visitantes. Com duas sessões gratuitas, às 20h e às 21h, o evento promete momentos mágicos para toda a família.

O Luminata combina projeções de luzes e uma trilha sonora imersiva para criar uma atmosfera única e emocionante. Mas a magia não para por aí: a fachada da catedral também recebe o espetáculo “Via Domini — Os Caminhos do Senhor”, que retrata a Via Sacra de Jesus Cristo, desde seu caminho até a crucificação. Com uma duração de 12 minutos, essa apresentação emocionante promete tocar os corações dos espectadores.

O projeto é uma iniciativa da empresa Ilumina Canela Espetáculos e promete encantar turistas e moradores da região em diferentes épocas do ano.