Prefeitura de Canela realiza plantio de 20 mil mudas de flores em canteiros públicos

A beleza e o perfume das flores têm o poder de transformar o ambiente, promover um colorido especial e encantar o cotidiano das pessoas. A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Obras, segue com o trabalho de plantio de diversas mudas de flores, nas rótulas, canteiros e avenidas da cidade.



O secretário da pasta Marcelo Savi explica que o serviço é realizado através de um processo licitatório, sob coordenação da Secretaria de Obras e que somente esse ano, já foram adquiridas 20 mil mudas, nesta etapa 12 mil estão sendo plantadas.



Savi destaca que as espécies são escolhidas de acordo com o fator climático e que as flores trazem para a cidade mais beleza, alegria, harmonia e bem-estar, tanto na primavera, quanto nas demais estações do ano.