Quando a paixão pela cozinha desperta horizontes

“Porque cozinhar sempre foi a minha paixão. A gastronomia é um veículo que transmite sentimento, cultura, arte e alimentação, é claro. Vejo um propósito muito grande no ato de servir pessoas, e de criar memórias por meio da comida”, é a resposta do jovem Francisco Moraes (21), quando perguntado sobre o motivo de ter cursado Gastronomia na UCS Hortênsias. Natural de Porto Alegre, veio a Canela em busca da graduação no Campus Universitário da Região das Hortênsias.

É difícil imaginar alguém não gostar da cozinha e buscar essa opção de curso superior de curta duração. Em meio à paixão e aos estudos, Francisco considera o tempo na Universidade muito proveitoso. Para ele, o curso tem proporcionado oportunidades para networking e para o mercado de trabalho.

Francisco deve concluir Gastronomia em julho próximo. No currículo, já leva o estágio no Grupo D.O.M. em São Paulo, entre os restaurantes Dalva e Dito e D.O.M. do Chef Alex Atala, onde aprendeu e aperfeiçoou, entre outras competências, técnica e profissionalismo. Como ele afirma, foi uma experiência transformadora ao lado dos maiores cozinheiros que conheceu.

De volta à Serra, trabalha como cozinheiro, com eventos para restaurante ou em domicílio. É uma das opções dentre as permitidas pela graduação em Gastronomia. “Cabe ao estudante usar isso [a experiência] a seu favor. Os professores são excelentes, e dão uma atenção diferenciada para os alunos, que dificilmente encontramos em outras universidades”, finaliza.

Seja pela paixão pela cozinha atrelada aos anseios profissionais, ainda é possível ingressar no curso superior de Gastronomia neste semestre, por meio do Processo Seletivo Contínuo da UCS. Mais informações pelo WhatsApp: (54) 9 9941 8476.