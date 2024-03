UCS Hortênsias oferece cursos de qualificação e aperfeiçoamento

A UCS Hortênsias está desempenhando um papel fundamental no fortalecimento e desenvolvimento profissional da comunidade local ao promover uma série de cursos de qualificação e aperfeiçoamento. Com o objetivo de atender às demandas do mercado de trabalho e proporcionar oportunidades de crescimento pessoal e profissional, esses cursos abrangem diversas áreas do conhecimento, oferecendo aos participantes a chance de adquirir novas habilidades e aprimorar seu desempenho em suas respectivas áreas de atuação. Confira abaixo os cursos:

Meios de Impugnação das Decisões Judiciais (EaD)

6, 13, 20 e 27 de abril

Sábados, das 9h30 às 13h30

Sustentabilidade: O Que Você Vai Fazer para Mudar o Mundo?

9 e 10 de abril

Terças e quartas-feiras, das 18h30 às 22h30

Gestão Financeira de Condomínios (EaD)

4 e 11 de maio

Sábados, das 8h às 12h

Estudos Avançados em Procedimentos Especiais (EaD)

4, 11, 18 e 25 de maio

Sábados, das 9h30 às 13h30

UCS SÊNIOR

(Matrículas contínuas)

Dança Como Forma de Manter o Corpo Ativo

Quartas-feiras, das 14h às 15h30

Fotografia Digital

Quintas-feiras, das 14h às 16h

Segundas-feiras, das 14h às 15h30

Vida em Movimento

Segundas-feiras, das 17h às 18h30

Escrevendo Narrativas Breves (EaD síncrona)

Segundas-feiras, das 14h às 16h

Cérebro Ativo

Terças-feiras, das 14h às 16h

ESPECIALIZAÇÃO

Especialização e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas

Presencial digital-síncrono

16 de abril

Terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30

Gestão de Empreendimentos Turísticos

Presencial digital-síncrono

13 de maio

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30