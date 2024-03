Assuntos e assuntos

Essa coluna geralmente é escrita na quinta pela manhã ou quarta-feira à noite. Até chegar ao texto final muitos filtros são usados. Muitas vezes o que era notícia importante de ser comentada perdeu o sentido, o que eu de repente não pensava em escrever voltou com força e assim o meu espaço vai ser formatado.

Digo isso porque desde quinta passada existiram diversos tópicos aos quais eu queria me aprofundar. Uns mais importantes outros eu penso que deveriam ter relevância e alguns outros que eu nem achava que poderia me aprofundar.

Eu vou começar pelo projeto de lei do vereador Roberto Mauro Grulke em relação a denominar o complexo Esportivo do Grande Canelinha, situado no Bairro São Lucas como Centro Esportivo Isabella Orsolin.

Eu não vou entrar no mérito de a mãe do nosso mandatário merece receber essa honraria, pois realmente não sei de sua vida. Pelo texto do projeto de lei do vereador acredito que seja merecedora de homenagens com certeza. Mas me causa estranheza que o mesmo vereador tenha desdenhado de um abaixo assinado com mais de 1500 assinaturas na discussão sobre o Centro de Feiras e agora use do mesmo expediente pouco tempo depois para defender seu projeto. Aliás criar projetos de lei que ajudem a população não é bem uma praxe do edil que não iniciou a legislatura por ser suplente.

Quando vou no site da câmara pesquisar sobre o vereador ele tem esse pensamento escrito na sua biografia: “Igualdade entre todos sem favorecimentos políticos partidários, e a busca por uma política pública que funcione e realmente contribua na melhoria da vida das pessoas.”

Sendo sincero não acredito que ele esteja trabalhando de acordo com os seus preceitos. O vereador vota sempre com o governo independente do que pensa, isso já ficou claro. E será que está buscando mesmo contribuir para a vida das pessoas? Gostaria que me apresentasse isso em forma de projetos. Indicações e nomeação de espaços públicos, com todo o respeito é muito pouco!

Sobre Fã Clube

Um amigo fala o seguinte sobre a banda Legião Urbana: “Eu até gosto de Legião, o que estraga é o fã-clube!” Digo isso porque o Chico e eu fizemos um debate (leia bem, debate) com o pré-candidato a prefeito Gilberto Cézar.

Foram duas horas de conversa e achei o Gilberto em um tom mais combativo e firme em relação ao usual dele. Foi bom e em alguns momentos ocorreu sim a interrupção de pensamentos dele. Assim como dos meus, assim como os do Chico. Era um debate e assim é um debate de ideias. O ex vice-prefeito é bom de oratória e as vezes se estende. Faz parte e como não era uma entrevista com candidatos (até por que isso nem é permitido pela lei eleitoral), em alguns momentos ele realmente foi confrontado antes de finalizar o seu pensamento. Até para não se perder o fio da meada. O Gilberto, assim como outros políticos aqui da região, tem uma turma que é muito fã dele. E as vezes parece que se não for do jeito que eles gostam, tu vira inimigo. Dica: fã extremo de político mais repele do que traz benefício. Quem decide eleição é a maioria silenciosa. Só pra constar.

Outros Assuntos

Semana que vem vou falar um pouco sobre a janela partidária, segurança pública e sobre o esporte da região, inclusive falando sobre um esportista que merece todas as homenagens possíveis: Ronei Paulo Travi