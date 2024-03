Audiência pública: diagnóstico do plano municipal de saneamento básico em pauta

Prefeitura Municipal e Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo convidam todos para esse momento.

A comunidade está convidada a participar de um evento de extrema importância para o futuro da nossa cidade. No dia 26 de março, às 18h:30, a Câmara de Vereadores será o cenário para a apresentação e discussão do diagnóstico do plano municipal de saneamento básico.

Os temas tratados durante o encontro serão: a qualidade dos recursos hídricos, abastecimento de água e esgotamento sanitário. A participação ativa dos cidadãos é crucial para contribuir com ideias, preocupações e sugestões que impactarão diretamente a qualidade de vida de todos.

A presença da comunidade é essencial para que juntos possamos buscar soluções e melhorias em relação a esses temas fundamentais. Este é o momento de fazer valer a sua voz e construir um futuro mais saudável e sustentável para todos.

Portanto, convocamos todos os moradores a se unirem nessa importante discussão e trazer suas contribuições para o desenvolvimento do plano municipal de saneamento básico.