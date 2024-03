Chef produz escultura de chocolate ao vivo na 9ª Páscoa em Gramado

Em seu terceiro final de semana, a 9ª Páscoa em Gramado continua apresentando novidades na programação. Um dos grandes destaques será a avant première do Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal. O professor de confeitaria Léo Vilela irá produzir uma escultura de chocolate ao vivo. Os trabalhos de confecção começaram nesta sexta-feira (22) e encerram no domingo (24) e podem ser acompanhados pelo público. O atelier do Chocolat Gramado está montado na Rua Coberta. Para produzir a escultura, serão usados 120 quilos de chocolate. A peça será uma surpresa em homenagem à Páscoa em Gramado.

Além da confecção da escultura, a prévia do Chocolat Gramado 2025 conta com palestras, degustação de chocolates de origem e de cacau na rua Coberta. O objetivo da avant première é apresentar o conceito do evento que será realizado em 2025, que é voltado para turistas, trade, profissionais da indústria chocolateira e amantes do chocolate. Os mascotes do Chocolat Festival, Cau e Choco, participam da Parada de Páscoa, que ocorre sábado e domingo, às 15h, na avenida Borges de Medeiros.

Com 25 dias de atrações gratuitas, a 9ª Páscoa em Gramado vai até 31 de março de 2024.

SOBRE LÉO VILELA

O chef Léo Vilela teve interesse pelo mundo dos bolos e confeitaria desde muito cedo. Sua especialidade são as esculturas/modelagens em fondant e chocolate. Vencedor de alguns concursos foi firmando seu nome no mercado de confeitaria artística brasileira. Hoje, Léo divide seu tempo entre as criações e as aulas que ministra no seu estúdio em São Paulo. Foi um dos integrantes do programa Batalha dos Confeiteiros (The Great Next Baker) apresentado por Buddy Valastro (Discovery Home & Health). Em 2018, levou suas aulas para outros países, como Argentina, EUA e México. Foi júri e palestrante no evento Ny Cake Show, em Nova York, e Cake Bake Masters, no México. Atualmente, Léo é palestrante do Chocolat Festival, que tem como objetivo exaltar o cacau de origem. Desde 2022, desenvolve projeto de esculturas ao vivo pelo Brasil e Europa.