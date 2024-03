Gramado Parks promove ação sustentável na serra gaúcha e investe em práticas de ESG

Hotéis da rede em Gramado participam neste sábado, 23 de março, da Hora do Planeta, evento pede a doação de uma hora para atividades socioambientais.

É uma tradição na Gramado Parks incorporar práticas de ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance / Ambiental, Social e Governança) em várias instâncias de suas operações. No compromisso com o desenvolvimento dos destinos onde atua, a Gramado Parks busca contribuir com diversas iniciativas de sustentabilidade. Entre elas, a Hora do Planeta, um evento que incentiva indivíduos, empresas e governos a abordarem desafios socioambientais contemporâneos, como as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. A Hora do Planeta teve origem em Sydney, Austrália, em 2007, advogando por um gesto simples: desligar as luzes por uma hora simultaneamente. No Brasil, a Hora do Planeta é observada desde 2009, sob a coordenação do WWF-Brasil. Em 2024, ocorrerá neste sábado, 23 de março.



A Gramado Parks será representada por seus três empreendimentos em Gramado: Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta Gramado, o maior complexo hoteleiro do município. A ação acontecerá das 20h30 às 21h30, período durante o qual as luzes da fachada serão desligadas como ato simbólico e proprietários e hóspedes que estiverem presentes serão convidados a se unir ao momento, desligando também as luzes de seus quartos.



Além de participar ativamente da Hora do Planeta, a empresa tem se destacado por suas iniciativas voltadas à sustentabilidade em diversas áreas. Além de participar ativamente da Hora do Planeta, a empresa tem se destacado por suas iniciativas voltadas à sustentabilidade em diversas áreas. Vale lembrar que a Gramado Parks possui certificação LEED nos hotéis, padrão em todos os empreendimentos do grupo, assegurando projetos com conceito Green Building. Uma das iniciativas mais notáveis é a construção de uma estação de esgoto que recebe e trata o esgoto de seus três hotéis e bairros próximos, beneficiando os habitantes de Gramado.



Além disso, a Gramado Parks apoia o projeto Tampinha Legal, o maior programa socioambiental educativo liderado pela indústria de transformação de plásticos da América Latina. A empresa participa ativamente do projeto através de seus hotéis Bella Gramado, Exclusive e Buona Vitta, bem como dos parques temáticos Snowland e Acquamotion, além da sede da empresa. Esta ação envolve a coleta de tampas plásticas que, após a separação por cores, são encaminhadas de volta para a indústria, onde são transformadas em novos artefatos plásticos.



Outra iniciativa é o projeto Diversão Solidária, que consiste na troca de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e fraldas infantis e geriátricas por ingressos para Snowland e Acquamotion, parques pertencentes ao Grupo.



A Diretora de Marketing e Comercial da hotelaria e parques, Lísia Diehl, destaca que: “A Gramado Parks está comprometida em promover práticas sustentáveis em todas as suas operações. Nossas iniciativas visam não apenas reduzir nosso impacto ambiental, mas também contribuir para o bem-estar das comunidades onde atuamos.”