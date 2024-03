Idosos do CRAS Canelinha participam de atividade de extensão da Uniasselvi 

A parte mais legal foi compartilhar suas memórias.

Na quinta-feira (21), alguns alunos do Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI do polo de Canela estiveram no Centro de Referência de Assistência Social no bairro Canelinha para realizar o projeto Preservação das Memorias a partir dos relatos de idosos com os frequentadores da unidade.

O projeto, que faz parte das atividades de extensão realizadas pelos acadêmicos, tem como objetivo estimular nas pessoas idosas a vontade de registrar suas vivências para torná-las, assim, documento, é fator relevante para que o idoso se sinta valorizado e possa continuar participando ativamente da sociedade na qual está inserido. A partir da realização de atividades que envolvam registros, será realizada a busca e a preservação da identidade da comunidade na qual o idoso vive.

Umas organizadoras, Fabiani Jung Desian, se emociona a relatar sua experiência, no começo estavam um pouco tímidas mais depois se soltaram mais, algumas falaram mais outra nem tanto mais com o olhar nas fotografias deu pra notar que tinham voltado no tempo. Algumas até contaram suas histórias daquele tempo , tinham uma vida dura, difícil precisaram trabalhar dês de muito novas sem poder estudar. Mais o que me chamou bastante atenção o relato uma senhora pois sente falta em não poder ler e escrever pois naquela época também não podiam estudar porque eram mulheres e lugar de mulher era em casa ,diz que se hoje soubesse ler e escrever poderia se passar o tempo com livros e outras coisas.

Participaram 8 pessoas e durante o encontro foram realizadas entrevistas, contação de histórias e exposição de fotos de objetos antigos, mas para Maria dos Anjos Ferreira a parte mais legal foi compartilhar suas memórias.