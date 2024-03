Operação Komendador: Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro em restaurantes de Gramado

Uma investigação da Polícia Civil resultou na deflagração da Operação Komendador na manhã desta sexta-feira (22), na serra gaúcha, visando desarticular um esquema de lavagem de dinheiro supostamente operado por um grupo familiar. O foco da operação são cinco restaurantes de renome na região, incluindo o Komendador, Casa Galo (em Gramado e no Litoral Norte), Condado e Contemporâneo, além de uma loja de vestuário.

A investigação começou a partir de um salto patrimonial suspeito de um homem que, inicialmente, distribuía panfletos de restaurantes no centro de Gramado e, de repente, passou a administrar esses cinco estabelecimentos em áreas nobres. O suspeito em questão é genro de Jair de Oliveira, conhecido como Jair Cabeludo, figura ligada a uma facção com origem no Vale do Sinos, e que está atualmente preso na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

A polícia suspeita que os negócios estavam sendo usados para lavar dinheiro do crime organizado. Os estabelecimentos foram alvos de mandados de busca e apreensão, e também houve buscas em uma casa em condomínio de alto padrão em Capão da Canoa e na filial do Casa Galo em Xangri-lá. A polícia também busca identificar uma rede de “laranjas” utilizada para dar aparência de legalidade aos negócios.

O delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (2ª DPRI) em Gramado, destacou a importância da operação para combater o branqueamento de capitais no ramo gastronômico. A análise bancária indicou movimentações financeiras atípicas, incluindo contas de passagem de valores e depósitos suspeitos.

A operação, que também contou com o apoio da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), resultou em 11 mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilos bancários e de indisponibilidade de bens dos investigados. A polícia segue investigando o caso para desvendar o funcionamento do esquema e identificar os envolvidos.

As informações são do Portal GZH.