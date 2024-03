Parque do Caracol é um dos patrocinadores do evento “Capacete Rosa”

O evento, alusivo ao Dia da Mulher, é uma realização do Corpo de Bombeiros de Canela.

O Parque do Caracol, em Canela, é um dos patrocinadores do evento “Capacete Rosa”, que acontece neste domingo, 24 de março, das 8h às 18h, no Parque do Sesi do município. A iniciativa, alusiva ao Dia da Mulher, é realizada pelo Pelotão de Canela com o intuito de aproximar o CBMRS – Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul do público feminino, promovendo a inclusão social e oferecendo oportunidades igualitárias para todas as participantes.

Reforçando o seu compromisso de estar sempre próximo a comunidade canelense, na ocasião, Marilu Souza, coordenadora de Meio Ambiente do Parque estará presente junto com a Patrulha Ambiental (PATRAM) ensinando sobre o tema. Além disso, o atrativo terá um estande onde serão distribuídos bótons e materiais do parque e o personagem Zé do Apito estará circulando no evento, para interagir com as participantes.

“Estamos muito felizes em poder patrocinar um evento tão importante como o Capacete Rosa. De certa forma, ele está ligado à cultura do Parque do Caracol e do Grupo Iter em sempre respeitar e valorizar mulheres”, comenta Sandra Ferraz, Gerente de Administração do Parque do Caracol.

Atualmente, 60% dos cargos de liderança do Parque do Caracol são ocupados por mulheres e 55% no Grupo Iter. Além disso, as mulheres representam 49% das pessoas colaboradoras no Grupo Iter e 55% no Parque do Caracol. Nesse sentido, destaca-se a atuação de lideranças femininas como Sandra Ferraz, Gerente de Administração, Tamyres Freitas, Gerente de Gente e Performance e Virgínia Fonseca, Gerente de Operações, do Parque do Caracol, além de Evelyn Rodrigues, Diretora de Marketing e Negócios e Analu Fiuza, Diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Iter.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

