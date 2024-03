Pirulito & Chiclete – Edição 613

Quer seu filho na coluna mais fofa da Folha de Canela?

Páscoa da Manu: um festival de sorrisos, doces e muita diversão! 🐰🥚✨

#ManuFesteira #DoçuraInfantil #AlegriaSemLimites

📸 @grazisestrainfotografia

Helena em nosso especial de Páscoa: Chá com o Sr. Coelho! 🐰🌸✨ Preparando-se para a magia desta data encantadora, com um chá repleto de doçura e alegria ao lado do nosso amado coelhinho. 🐣🌷

#CháComOCoelho #EspecialDePáscoa #DoçuraEEncanto

📸 @danielabraunfotografiasrs_sc

Liz, a pequena encantadora, iluminando nosso ensaio de Páscoa com sua doçura e inocência! 🐰🌼✨ Cada momento capturado é uma preciosidade, repleta de amor e alegria. 💖

#PáscoaComLiz #DoçuraInfantil #MomentosMágicos

📸 @danielabraunfotografiasrs_sc

Arthur e Maria Liz: uma dupla de coelhinhos encantadores prontos para celebrar a Páscoa com muita alegria e travessuras! 🐰🌟 Juntos, espalham sorrisos e doçura por onde passam, tornando esta época ainda mais especial. 🐣💕

#PáscoaComOsManos #AlegriaEmDupla #MomentosMágicos

📸 @jeniferlaufferfotos

Elis Bado Pinto: embelezando nosso ensaio de Páscoa com sua doçura e encanto inigualáveis! 🌸🐰✨ Cada clique captura a essência desta época de renovação, repleta de amor e sorrisos. 🐣💖

#PáscoaComElis #DoçuraInfantil #MomentosMágicos

📸 @jeniferlaufferfotos