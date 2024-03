3ª divisão de Futsal de Canela deve contar com mais de 28 equipes

Competição inicia em abril, no Ginásio Carlinhos da Vila

O Campeonato Municipal de Futsal – 3ª Divisão, de Canela, deve iniciar na primeira semana de abril e contará com muitas equipes envolvidas na disputa. O DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer realizou uma reunião, na última sexta (22), com os representantes das equipes, para distribuição de fichas e esclarecimentos das regras do certame.

Vinte e oito times estiveram representados na reunião, mas o número pode aumentar, pois algumas equipes não puderam se fazer presentes. O prazo de inscrição é até esta quinta (28).

Os jogos deverão ser disputados no Ginásio Carlinhos da Vila, o qual passou por alguns ajustes durante o mês de março, como reparos na quadra esportiva.

A fórmula e as chaves do campeonato deverão ser divulgadas após o dia 28, quando está definido o número de equipes participantes.

O Portal da Folha irá acompanhar toda a competição e estão previstas transmissões ao vivo de jogos, inclusive da fase classificatória. Devido ao grande número de participantes, é provável que a fase de grupo se estende entre um mês e meio a dois meses, com rodadas em três dias da semana.