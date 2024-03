GraNela, equipe de vôlei feminino, estreia na Liga Metropolitana de Porto Alegre 30+

Atletas de Canela e Gramado disputam competição na “cidade grande”

O nome “GraNela” pode soar familiar para os fãs da música “Canela é maior que Gramado” do humorista Elzinga, onde ele menciona a fictícia “estrada de GraNela”, uma mistura peculiar entre Gramado e Canela. Mas agora, esse nome ganhou uma nova dimensão como o mais recente time a ingressar na Liga Metropolitana de Porto Alegre 30+.

O time, inicialmente formado por atletas locais de Gramado e Canela, teve uma rápida mudança de planos ao decidir se juntar à liga apenas duas semanas antes do início dos jogos. Com o elenco um pouco desfalcado, quatro atletas de Porto Alegre foram recrutadas através da fundadora do time, Amanda, também conhecida como Amandyta ou Minnion.

Bruna, Luiza, Daniela e Melize agora fazem parte do time, trazendo uma energia extra para os jogos que estão por vir. A Liga Metropolitana 30+ de Porto Alegre é um evento mensal que teve seu primeiro jogo em 16 de março e o segundo está marcado para o dia 20 de abril. O torneio se estende até o final do ano, com encerramento previsto para 14 de dezembro.

A jornada do GraNela até Porto Alegre não teria sido possível sem o apoio fundamental de Sandra Foss, cuja contribuição foi essencial para viabilizar a participação do time na competição. Além disso, o time conseguiu garantir patrocínios para suas camisetas, graças ao Corretor Andrews Behling da imobiliária Behling, Adriana Nunes do Despachante Gramado e Maico Amaral e Tatielle Grundermann do Mini-Escavadeiras.

Embora seja um desafio viajar da Serra até a capital para jogar duas vezes por mês, o time está animado para enfrentar as campeãs e vice-campeãs da Liga do ano passado, além de outros adversários que encontrarão ao longo da temporada. Esta é apenas a primeira etapa de uma jornada emocionante que promete trazer muitas histórias para contar.

A equipe possui dois jogos e dois pontos no certame, “mas, o que conta mesmo é a visibilidade, pois o voleibol da nossa região tem crescido muito e tivemos a ideia de levar o que temos a oferecer para a cidade grande”, explicou Minnion.