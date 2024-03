Páscoa em Canela: paradinha inaugural encanta com personagens e atrações

No sábado (23.3), aconteceu a primeira Paradinha de Páscoa cheia de encanto e diversão. O evento contou com a presença especial dos personagens Florestal e o trenzinho da estação Campos de Canela, que encantaram os visitantes com sua alegria contagiante.

O casal de coelhos Florestal, a bordo do carro da U Drive, distribuiu sorrisos para as crianças, enquanto a banda animava o público com músicas temáticas da temporada. Os mascotes das atrativos, como o mascote da Big Land e o Carro Coelho Florestal, também marcaram presença, interagindo com os espectadores e garantindo momentos de pura diversão.

O Parque Florybal proporcionou interatividade com seu mascote, enquanto os bondinhos percorriam o trajeto com a sua personagem mais ilustre a “Amora” a bordo do veículo fazendo sucesso também por onde passava, assim como faz no parque e nas redes sociais. Até mesmo uma limousine com o Coelho a bordo fez parte do desfile, adicionando um toque de glamour ao evento.

Além disso, os visitantes puderam registrar a MicroSauro e observar as peças do Museu Egípcio e a carreta do Museu do Caminhão. O casal de mascotes da rede Laghetto e o da Pizzaria Toca da Bruxa também estiveram presentes nas atividades que iniciaram em torno da Catedral de Pedra e encerram na Praça João Corrêa.

Os parques e atrativos turísticos de Canela são os responsáveis pelas atividades que voltam acontecer nos dias 30 de março, e 6 e 13 de abril, sempre às 16h30.