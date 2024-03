Poeta Marcelo Girard lança “Não Vou ao Meu Enterro”, seu quinto livro

O poeta em mais de 30 anos de carreira acredita que a poesia está cada vez mais próxima do mundo atual onde tudo é rápido e veloz. E onde textos curtos e mais eficientes são cada vez mais aceitos e este cenário, segundo o poeta, é perfeito para este gênero literário.

“Fiquei com muitos poemas acumulados pois geralmente entre um livro e outro demoro de oito a dez anos e estou tentando encurtar esse prazo. Pretendo lançar o próximo livro de poemas totalmente inédito ainda este ano.” – Diz o autor

O livro é uma compilação de cinquenta poemas dos últimos quatro livros do autor e alguns poemas inéditos e mais seis poemas que foram publicados pela Revista Literária Brasileira nº.106 da Academia Brasileira de Letras (ABL). E alguns poemas do livro foram interpretados por grandes atores e atrizes e estão disponíveis em vídeo na internet.

SOBRE O AUTOR

Marcelo Girard, poeta e compositor carioca, tem uma carreira de trinta anos na literatura e na música. Com apenas dezesseis anos, em 1990, lançou seu primeiro livro de poesia, intitulado “O Dente Cariado De Cristo”, que causou polêmica na época. Desde então, publicou outros livros, incluindo “Raivódio – Poesia Mix” (1999), “O Perfume do Átomo” (2005), com prefácio do crítico literário do jornal O Globo, André Luís Mansur, e “Dublê De Figurante” (2016), lançado em plataformas digitais.

Girard é um lutador na promoção da poesia e da literatura no Brasil, sendo o criador da primeira rádio dedicada a esse gênero no país, fundada em 2007 e que funcionou até 2020. Além disso, ele é editor-chefe da Revista Literatura, bem como de jornais e revistas online no Brasil.

Ao longo dos anos, Girard teve a oportunidade de participar de coletâneas com autores famosos, como Ferreira Gullar, Olga Savary e o imortal Antônio Carlos Secchin. Ele também participou de diversos eventos, feiras literárias e exposições, consolidando sua posição como um importante nome na cena literária brasileira.

O livro de Girard, que agora está em sua segunda edição, recebeu o título de seu poema mais famoso, aclamado tanto no Brasil quanto no exterior. O poema, que dá nome ao livro, é o seguinte:

NÃO VOU AO MEU ENTERRO

Para evitar o cheiro das flores

O choro do meu inimigo

O encontro de meus dois amores

As roupas apertadas

Parede de madeira envernizada

O sono silencioso dos sonhos

A maquiagem fora de moda

Rabecão correndo sem cuidado

Pertences pelo coveiro roubados

Eu virar santo

Qualquer um da autópsia

Desnudar o manto

Um padre desconhecido

A missa comprada

Uma reza obrigada

E em vida me lembrar

Que não fui nada.

fale com autor:

celogirard@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=odqDJBjZHFQ

http://marcelogirard.com/

instagram: https://www.instagram.com/marcelogirardcom/

BIBLIOGRAFIA MARCELO GIRARD

1990 – O Dente Cariado de Cristo

1999 – Raívódio – Poesia Mix

2005 – O Perfume do Átomo

2016 – Dublê de Figurante