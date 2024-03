Procissão de Ramos reúne grande número de fiéis na 9ª Páscoa em Gramado

O Domingo de Ramos foi celebrado com procissão pela avenida Borges de Medeiros na 9ª Páscoa em Gramado – Gramado Aleluia. Com grande número de fiéis, a Procissão de Ramos abriu a Semana Santa neste domingo (24). O rito litúrgico começou com a bênção dos ramos pelo padre Neimar Pies, pároco de Gramado, na Vila de Páscoa, que está instalada na praça das Etnias. Após a bênção, os fiéis partiram em procissão até a Igreja Matriz São Pedro.

Ao longo do trajeto, um elenco de 32 artistas encenou a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. No cortejo, um personagem representando Jesus Cristo fez o percurso montado num jumento. Em Sua entrada triunfal, Jesus, o Rei Humilde, foi recebido festivamente pelo povo que erguia ramos de oliveira para saudá-Lo. O jumento é um símbolo de humildade e os ramos foram usados para aclamar Cristo como rei. Ramos de oliveira foram distribuídos ao longo do percurso. Depois da procissão, a Igreja Matriz ficou completamente lotada para a celebração da missa.

O padre Neimar enalteceu o caráter religioso e a importância do rito litúrgico na celebração da Páscoa. “Temos os atores que representam muito bem a entrada de Jesus em Jerusalém, mas é um grande ato de fé. Nossa espiritualidade, nosso amor pelo Senhor têm que ser muito maiores do que a encenação em si. Eu expliquei aos turistas: depois vocês irão tirar fotos aos montes. Tudo isso faz parte, mas é a abertura de uma semana que dentro de um ano inteiro não tem igual. É hora de focar nossa mente e nosso coração naquilo que todas as celebrações significam”, explicou o religioso.

Além de intensa programação nas igrejas e templos, o Gramado Aleluia conta com outra procissão ao ar livre. Na Sexta-feira Santa, dia 29, a partir das 20h, ocorre na avenida Borges de Medeiros a Procissão dos Passos, que deve reunir um elenco de 400 pessoas entre artistas e comunidade católica.

Com 25 dias de atrações gratuitas, a 9ª Páscoa em Gramado vai até 31 de março de 2024.