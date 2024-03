Procon Canela orienta sobre cuidados nas compras de Páscoa

Essas orientações visam prevenir conflitos nas relações de consumo, promovendo a harmonia entre consumidores e fornecedores.

Com a proximidade da Semana Santa e as festividades da Páscoa, o Procon, órgão vinculado à Secretaria de Governo Geral de Canela, oferece orientações essenciais aos consumidores para garantir compras seguras e satisfatórias dos tradicionais produtos típicos desta época do ano, como pescados e ovos de chocolate.

A coordenadora do órgão municipal, Deisi Stange, enfatiza a importância de comparar preços e verificar ofertas antes de efetuar as compras. Essa prática permite que o consumidor faça escolhas mais conscientes e exija o cumprimento das ofertas publicitárias.

Durante as compras, é crucial observar o local de armazenamento dos produtos, especialmente os chocolates, que devem ser mantidos longe de itens com odor forte e fontes de calor. A embalagem dos produtos deve conter informações claras sobre peso, quantidade, composição e validade, e é fundamental evitar produtos com rótulos danificados ou pouco legíveis.

Deisi alerta ainda sobre promoções, recomendando atenção especial à validade dos produtos, especialmente aqueles próximos de vencer. Produtos acompanhados de brinquedos devem apresentar o selo do Inmetro e informações obrigatórias em língua portuguesa, se importados.

Para produtos artesanais e diet/light, as mesmas regras de comercialização dos industrializados se aplicam, incluindo a obrigatoriedade da nota fiscal. No caso de pescados, é importante observar as condições de armazenamento e características físicas, como brilho nos olhos e aspecto firme.

O consumidor deve sempre acompanhar a pesagem e embalagem dos produtos, especialmente peixes frescos embalados com gelo, para garantir a integridade dos alimentos. Produtos congelados devem ser verificados quanto a sinais de descongelamento e embalagens danificadas.

Deisi finaliza ressaltando que essas orientações visam prevenir conflitos nas relações de consumo, promovendo a harmonia entre consumidores e fornecedores.

Contatos do Procon

O consumidor que tiver dúvidas, identificar ou suspeitar de irregularidades ainda pode acionar o Procon Canela por meio do WhatsApp: (54) 99138-1905 ou ligar para o número (54)3282-5121.