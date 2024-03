Sulgás conclui mais uma etapa da expansão na Região das Hortênsias

A Sulgás concluiu mais uma fase da expansão da rede de gás natural em Gramado e Canela, na Serra Gaúcha. A construção e montagem da rede em PEAD na RS-235 foi finalizada e, agora, as equipes trabalham nos acabamentos, como recomposição de calçadas e instalação de placas e sinalização de solo. O calendário de ações é programado em conjunto com as prefeituras dos municípios, respeitando a agenda de eventos.

Dentro do município, a companhia finalizou a construção de 1.395 metros de rede na Avenida Osvaldo Aranha e ruas João Pessoa e Júlio de Castilhos. A rede construída já possui capacidade de atender consumidores do município, incluindo novos empreendimentos residenciais que serão entregues já com o gás natural.

Até o fim de março, as equipes seguirão o trabalho na rua João Pessoa, em direção ao Distrito Industrial de Canela para a ligação do gás natural na Dauper Indústria e Comércio de Biscoitos. O investimento da empresa para a rede na cidade é de R$ 7,7 milhões de reais.

A Sulgás trabalha com o método não destrutivo (MND), que consiste na perfuração do solo com uma sonda direcional, desviando das interferências existentes para depois inserir a tubulação. Este método minimiza a necessidade de escavações. Apenas nos locais onde é identificada a presença de rochas, é preciso implantar a rede com abertura de valas.