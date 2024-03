Valorização do esporte e do bem-estar foram destaque na inauguração das melhorias no Perinão

Na última sexta-feira (22) a comunidade se reuniu no Perinão para a inauguração das melhorias realizadas na área externa do complexo. “Investir em áreas de lazer é promover a saúde e o bem-estar das famílias gramadenses, garantindo que a população viva com mais saúde e segurança. Esse espaço, a exemplo de outros que temos aqui em Gramado, reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer qualidade de vida para os gramadenses”, destacou o prefeito Nestor Tissot.

O investimento foi de R$599.934,47 do Avançar Esporte – Recuperação de Espaços Esportivos – Infraestrutura com contrapartida de R$429.385,35 do município e R$66.309,44 do Avançar Esporte – Recuperação de Espaços Esportivos Ilumina com contrapartida de R$27.989,76. O recurso estadual foi destinado através da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, em que Gramado foi selecionada no Edital SEL 10/2021, onde está a frente o secretário estadual de Esporte e deputado federal Danrlei de Deus, que esteve representado na inauguração pelo assessor parlamentar João Luis Grando.

O espaço do Perinão recebeu pintura externa do ginásio, revitalização do pórtico de entrada, revitalização da pista de skate, revitalização da praça infantil, construção de duas quadras de pickleball, revitalização da iluminação da pista de skate e quadras de vôlei, implantação de um gramado sintético de futebol 7, revitalização de quadra de futebol de areia, implantação de asfalto no passeio público e escadaria de acesso ao complexo, implantação de lixeiras e revitalização da academia ao ar livre. O projeto é da Secretaria de Governança e a execução foi da Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio da Secretaria de Obras.

O evento de inauguração contou com distribuição de pipoca pelos Clubes de Serviço, entrega de mudas de árvores com o Meio Ambiente e conscientização sobre adoção responsável e combate à dengue com a Vigilância em Saúde. Alunos dos projetos sociais também se reuniram para praticar esporte nas novas quadras.

Vale destacar que as quadras estarão abertas diariamente, das 7h30 às 21h30, sem a necessidade de agendamento para utilização. “Esse espaço é da comunidade e pedimos que todos contribuam para manter ele limpo e organizado. Fizemos tudo com muito carinho e pensando na comunidade”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo.

A comunidade ficou feliz com o resultado das melhorias. “Moramos há três meses em Gramado e estamos encantados com toda a qualidade de vida que essa cidade oferece”, contou Eliane Zurita. “Aqui era um depósito de lixo e a Secretaria de Obras e hoje estamos vendo essa maravilha. Sou morador do bairro Dutra e acompanho essa mudança, sei como era e o que é hoje. Parabéns”, relembrou Sérgio Moschen.