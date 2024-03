Brigada Militar de Gramado prende homem por descumprimento de medida protetiva de urgência

Autor foi encaminhado ao presídio

Na manhã da última segunda-feira (25/03), por volta das 06h10, a Brigada Militar de Gramado foi acionada no Bairro Dutra, através do telefone de emergência 190, para atender a uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha, envolvendo o descumprimento de medida protetiva de urgência.

De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 28 anos, seu ex-companheiro invadiu a propriedade pulando a cerca e quebrou o vidro da janela da porta com uma pedrada. Além disso, o agressor arremessou pedras no telhado da residência. Felizmente, não houve agressão física, pois o indivíduo não conseguiu adentrar a casa, e a rápida intervenção da guarnição policial resultou em sua abordagem.

O homem, também de 28 anos, possui um histórico criminal que inclui o descumprimento de medidas protetivas, violência psicológica contra a mulher, ameaças, lesões corporais, furtos e receptação. Segundo informações, ele estava visivelmente alterado, admitindo ter consumido álcool e drogas.

Diante dos fatos, o agressor foi detido em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela, onde aguardará os procedimentos legais.