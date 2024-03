Canela se prepara para o Festival de Música Gospel: inscrições abertas!

Pela primeira vez, Canela se prepara para sediar o Festival de Música Gospel no dia 8 de junho de 2024. Organizado pela Assembleia de Deus pelo Rei e pelo Reino, o evento oferece aos participantes a chance de competir por um prêmio especial: o vencedor do primeiro lugar terá a oportunidade de gravar um single com videoclipe, além do lançamento do cantor ou cantora em todas as plataformas digitais.

As inscrições para o festival são totalmente gratuitas e os inscritos ainda terão acesso a um curso de aulas de canto, sem nenhum custo adicional.

O festival está programado para acontecer na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 365, no bairro São Rafael. Prepare-se para uma celebração emocionante e inspiradora!



Para mais informações, entre em contato:

(54) 99160-4880 (Renan Trentim)

(54) 99103-7355 (Ana Trentim)



Instagram:

@reino_jovem

@ad.pelorei.peloreino