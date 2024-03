COOCAMARH: Transformando Resíduos em Oportunidades e Qualidade de Vida em Canela 

O objetivo da cooperativa é chegar a 40% de triagem até o final do ano.

Canela agora conta com uma Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias – a COOCAMARH, formada por famílias de baixa renda. A instituição é responsável pela triagem dos resíduos da cidade e tem grandes ações planejadas para poder melhorar a separação dos mesmos e dessa forma melhorar a qualidade de vida dos cooperados que vivem apenas dos resíduos.

O objetivo da cooperativa é chegar a 40% de triagem até o final do ano. Quando se iniciou os trabalhos se tinha menos de 5% e agora já está em 12,6%.

A Cooperativa conta com a reimplantação da Agenda Ambiental, programa que visa trabalhar na prática a separação dos resíduos nas escolas do município. Os alunos aprendem na escola e levam esse conhecimento para casa e dessa forma a separação passa a ser mais efetiva. “hoje temos muitos resíduos nas escolas, por causa do turno integral, chegamos a gerar em torno de 30 quilos de resíduo orgânico, por isso vamos tentar colocar composteiras e até mesmo biodigestores nas escolas para compostar esse orgânico dentro das escolas, não precisamos enviar para a coleta” afirma Laci Gross coordenadora do COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente), uma das idealizadoras do Projeto.

Também está sendo planejado capacitações para os professores dentro do Programa Agenda Ambiental, esse programa dará enfoque metodológico a diferentes áreas da educação ambiental como o saneamento, biodiversidade entre outros. Além disso serão realizados reuniões com esses professores para poder dar todo apoio a eles durante a capacitação.

A cooperativa nasceu do desejo de ver os resíduos tratados da forma correta e ter as legislações ambientais pertinentes sendo cumpridas. Hoje já temos 21 cooperados e tem se buscado mais famílias para se juntar a causa, uma das condições para entrar para cooperativa é ter cadastro no cadúnico.

“Quanto mais a população separar, mais eles vão poder triar, com isso aumentará a renda das famílias, diminuirá o custo do município com o transbordo e aterro sanitário e, o maior benefício está na certeza de uma Gestão Consciente e Responsável dos Resíduos produzidos pela comunidade canelense. Para que isso aconteça, a comunidade precisa se sentir comprometida com a questão ambiental e com o crescimento social dessas pessoas. Os cidadãos precisam entender que todo esse movimento faz a economia girar, com uma separação correta vamos pagar menos imposto para levar o lixo para o aterro e vamos dar condições melhores para essas famílias” frisa Laci.

Mais informações através do fone :(54) 992791551 ou presencialmente no endereço: Júlio Travi, 1015, bairro Industrial.