DMEL abre inscrições para Campeonato de Bocha em Equipes 

As inscrições seguem abertas até o dia 02 de abril.

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer, abriu nesta terça-feira (26) as inscrições para o Campeonato Municipal de Bochas em Equipes do município de Canela.

As inscrições seguem até o dia 02 de abril e já estão disponíveis na sede do DMEL, localizada na rua Borges de Medeiros, 926, – Centro, durante o horário de funcionamento.

No dia 02 de abril, na sede do DMEL, acontecerá a reunião para serem discutidas as regras e os termos do campeonato, dessa maneira, quem tiver interesse em participar poderá comparecer para esclarecer dúvidas e contribuir para o bom andamento da competição.

A data prevista para o início do campeonato é no dia 06 de abril e a inscrição tem um valor de R$148,27.

Mais informações na sede do DMEL junto a Secretaria de Educação, (rua Borges de Medeiros, 926) ou pelo fone 3282.5150, ramal 365.