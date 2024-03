Jerônimo Terra Rolim afirma que provará inocência em processo criminal que lhe acusa de roubar dinheiro da ONG Amigo Bicho

O vereador Jerônimo Terra Rolim utilizou parte do espaço da Tribuna da Sessão Legislativa desta segunda-feira, dia 25, para informar que a acusação do ano de 2019, de que este vereador mantinha uma organização criminosa envolvendo a verba pública da ONG Amigo Bicho, acusação essa assinada pelo prefeito Constantino e pelos procuradores Luiz Fernando Tomazelli e Graziele Negruni, terá audiência com depoimentos nessa terça-feira, dia 26, as 16h30, no Fórum de Canela.

Rolim alega que tanto o prefeito quanto os dois procuradores mentiram na peça processual e não apresentaram nenhuma prova de que o vereador Jerônimo teria algum desvio ou uso ilegal de verba pública destinada para a ONG Amigo Bicho e nem que mantinha uma organização criminosa.

Ainda, o vereador Jerônimo falou que a acusação também lhe acusa de chamar Constantino de canalha, o que não há prova nenhuma também.

Rolim afirmou que será absolvido porque além de ser uma mentira do prefeito e dos advogados, não há uma prova sequer nesses cinco anos de processo.

O vereador Jerônimo ainda informou que após o término desse processo criminal irá ingressar com ação de danos morais contra Constantino, Tomazelli e Graziele, pois mentiram perante a justiça em ação judicial criminal.

Rolim ainda fez um desabafo e pediu desculpas em nome da comunidade para a cidadã Presidente da ONG Amigo Bicho, Sra. Michelie Souto Valente, a qual é acusada no mesmo processo de mentir e fraudar documentos públicos para receber verba pública, sem nenhuma prova.

A ONG Amigo Bicho teve três contratos de recurso público com a Prefeitura, em 2016, 2017 e 2018 e teve 100% das contas aprovadas.

O vereador Jerônimo como voluntário jamais teve acesso às contas bancárias ou acesso a algum recurso em nome da ONG.