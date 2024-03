Mãe acompanhada de filha menor é flagrada com cocaína nos seios ao tentar entrar no presídio de Canela

Mulher de 50 anos realizaria visita ao filho, em dia reservado para entrada de crianças

A semana registrou uma ocorrência grave no Presídio Estadual de Canela. Mesmo com todas as ações de controle realizadas pela Polícia Penal da Susepe e operações em conjunto com a Polícia Civil, os detentos seguem tentando formas de levar drogas e objetos para o interior da casa penal.

Uma mulher de 50 anos foi flagrada com um 65 gramas de cocaína, escondida no sutiã. A droga foi encontrada durante a revista, realizada antes de a mulher visitar o seu filho, que cumpre pena no presídio de Canela.

O flagrante ocorreu na presença de sua filha de 12 anos, que acompanhava o procedimento de revista para também ingressar presídio, já que o dia era reservado à visita de crianças.

Ainda, a Polícia Penal informou que foi realizado contato telefônico com o Conselho Tutelar do Município para informar a situação da menor, contudo, não obtiveram êxito.

A PP encaminhou mãe e filha à DPPA de Gramado, junto com a droga apreendida, na sequência ao Hospital de Caridade de Canela para realização de exame de lesões e novamente à DPPA de Gramado para realização da ocorrência policial.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Caxias do Sul.