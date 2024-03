Polícia Civil de Canela prende autores de tortura a usuário de drogas

Três traficantes foram presos após exigirem dinheiro de usuário

Na madrugada desta terça-feira, 26 de março, a Polícia Civil de Canela conduziu uma investigação que resultou na prisão de três traficantes acusados de extorquir dinheiro de um usuário de drogas. Os eventos ocorreram em uma residência no Bairro Santa Marta, na Rua do Campo, apontada como ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegar ao local para adquirir cocaína, a vítima foi imediatamente mantida em cárcere privado pelos criminosos, que o agrediram com socos e golpes de uma barra de ferro nas costas, além de ameaçá-lo com uma arma de fogo para que realizasse transferências bancárias via PIX. O usuário de drogas foi mantido na residência em um banheiro até o amanhecer e teve seu celular roubado pelos agressores.

As investigações da Polícia Civil identificaram os três criminosos envolvidos, resultando na decretação de suas prisões preventivas pelo Poder Judiciário, mediante solicitação da polícia. Um dos indivíduos foi detido pela Brigada Militar, enquanto os outros dois foram capturados pela própria Polícia Civil. Todos os três foram encaminhados ao Presídio Estadual de Canela, onde permanecem à disposição da Justiça.