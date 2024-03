Polícia Civil de Canela realiza palestra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha, em Rolante

No dia 25 de março, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha, situada em Rolante/RS, recebeu uma visita especial da Polícia Civil. Atendendo ao convite da direção da escola, os policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas, da Delegacia de Polícia de Canela/RS, conduziram uma palestra para 180 alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. Divididos em dois grupos, 100 alunos participaram da atividade pela manhã, enquanto 80 alunos estiveram presentes à tarde.

Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes como bullying, atos infracionais, respeito e escolhas para a vida. A palestra proporcionou um espaço para os alunos expressarem suas dúvidas e preocupações, gerando uma participação ativa por parte dos presentes, que realizaram diversos questionamentos relacionados aos assuntos abordados.

É importante ressaltar que esta foi a primeira vez que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha recebeu o Programa Papo de Responsa, promovido pela Polícia Civil. A iniciativa visa promover a conscientização e o diálogo entre os jovens, buscando contribuir para a prevenção de comportamentos inadequados e para a construção de uma sociedade mais responsável e justa.