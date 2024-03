Segundo final de semana encanta público com as atrações dos “Trilhos da Magia – Páscoa 2024”

Canela viveu momentos mágicos no segundo final de semana dos “Trilhos da Magia – Páscoa 2024”, uma realização da Associação Comercial e Industrial de Canela. Com uma programação diversificada, os eventos encantaram moradores e visitantes, proporcionando experiências únicas ao longo dos dias 22 e 23 de março.

Na sexta-feira, dia 22, o roteiro 1 levou os espectadores da Estação Campos de Canella até a Catedral de Pedras, apresentando uma série de atrações que emocionaram o público. Desde a voz e gaita de Anderson Vasconcelos com “Harmoni-On” até o teatro lambe-lambe “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” com Daiene Cliquet na Adega Dom Carlo, cada momento foi marcado pela magia da Páscoa.

No sábado, dia 23, o roteiro 2 partiu do Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até a Estação Campos de Canella, oferecendo ainda mais entretenimento e diversão. Destaque para a performance de “Feitiço Poético – Poesias Personalizadas” com Duda Novaes na Loja Florybal e o encantador teatro de bonecos “A Princesa do Arco Íris” com André Guedes no GIF Burgers and Beef.

O dia culminou com uma emocionante apresentação intitulada “A Coelha Cheia de Palavras” na Rua Coberta da Estação Campos de Canella, às 15h, encerrando o final de semana com chave de ouro.

Com a participação e o apoio de diversos artistas e estabelecimentos locais, os “Trilhos da Magia – Páscoa 2024” provaram mais uma vez ser um evento imperdível, promovendo a magia e a celebração da Páscoa de forma única e inesquecível para todos os que tiveram a oportunidade de participar.

As atrações recebem elogios de moradores e visitantes,”Foi uma experiência verdadeiramente encantadora. Caminhávamos pela avenida quando avistamos uma movimentação em frente a adega, quando chegamos perto as crianças já foram convidadas a ver através de uma “caixa” ficaram encantados. A atração oferecia algo especial e único” comentou o paulista Giuseppe Rabelo.

Catarina Azevedo, contou que “Como uma moradora de Canela, no bairro Jardim das Fontes, minha família e eu fomos atraídos pelas atividades após meus filhos descobrirem a programação na escola. No sábado, decidimos vir ao centro para assistir ao teatro na Estação Campos de Canela. Normalmente, só passávamos rapidamente pela Rua Coberta quando íamos do trabalho até a rodoviária, nunca paramos para realmente explorar o local. No entanto, essa experiência nos mostrou o quão encantador e acolhedor o centro da cidade pode ser, especialmente durante eventos como esse”.

A campanha “Nos Trilhos da Magia – Páscoa 2024”, segue dias 28, 29 e 30 de março e 05 e 06 de abril, com realização da ACIC, a apresentação do Parque do Caracol, e patrocínios do Alpen Park, Bondinhos Aéreos e Florybal Chocolates. Apoiadores: Artesanato Recanto das Artes, Brocker Turismo, Bustour, Elias Paludo Incorporações, Hotel Serra Nevada, Jornal Nova Época, Lunkes Turismo, NaturAí Canela, Outlet das Tintas, Pappardelle Massas Finas, PedroGois Corretora, Relojoaria e Joalheria Big Ben, Uniasselvi Região Serra, Vinícola Jolimont, além do apoio da Prefeitura de Canela.

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS FINAIS DE SEMANA

Dia: 28/03 (quinta-feira) – Roteiro 1 (Estação Campos de Canella até Catedral de Pedras)

1ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 17h30min



2ª Atração: “Harmoni-On” (Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos)

Local: Loja Jolimont Horário: 18h



3ª Atração: “Mensagem para você – Páscoa” (Teatro Lambe-Lambe com César Cliquet)

Local: Empório Canela Horário: 18h30min



4ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: Adega Dom Carlo Horário: 19h



Dia: 29/03 (sexta-feira) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de

Canella)



1ª Atração: “Estátuas Humanas” (Performance da Cia Lisi Berti)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h



2ª Atração: “Pedro Campos” (Voz e Violão)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min



3ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h



4ª Atração: “Diogo Candido” (Voz e Violão)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 14h30min

* Às 15h, não percam “Em que posso lhe ajudar?” na Rua Coberta da Estação Campos de Canella.



Dia: 30/03 (sábado) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de Canella)



1ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h



2ª Atração: “Estátuas Humanas” (Performance da Cia Lisi Berti)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min

3ª Atração: “Feitiço Poético – Poesias Personalizadas” (Performance com Duda Novaes)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h



4ª Atração: “A princesa do Arco Íris” (Teatro de Bonecos com André Guedes)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 14h30min

* Às 15h, não percam “Tito” na Rua Coberta da Estação Campos de Canella.

Dia: 05/04 (sexta-feira) – Roteiro 1 (Estação Campos de Canella até Catedral de Pedras)



1ª Atração: “Pedro Campos” (Voz e Violão)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 17h30min



2ª Atração: “Diogo Candido” (Voz e Violão)

Local: Loja Jolimont Horário: 18h



3ª Atração: “Harmoni-On” (Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos)

Local: Empório Canela Horário: 18h30min



4ª Atração: “Choco! O Coelho Sapateador” (Performance com Marcelo Donini)

Local: Adega Dom Carlo Horário: 19h



Dia: 06/04 (sábado) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de Canella)

1ª Atração: “A princesa do Arco Íris” (Teatro de Bonecos com André Guedes)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h



2ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min



3ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h



4ª Atração: “Mensagem para você – Páscoa” (Teatro Lambe-Lambe com César Cliquet)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 14h30min