2.1 O que é planejamento financeiro?

Caro leitor, hoje nós começamos a dar o segundo passo para construção da sua educação financeira, que é o planejamento. Organizar as finanças é um processo que leva tempo até consolidar um hábito eficiente e que ajude uma pessoa a ter maior controle sobre a sua vida financeira.

Por isso o planejamento financeiro pessoal é uma etapa importante para quem quer economizar dinheiro, sair das dívidas, começar a investir ou ter sua liberdade financeira. Muito se houve sobre essa palavra, usamos ela em nosso vocabulário o tempo todo. Mas afinal o que isso significa?

Para mim planejamento são como nossos os olhos, a função dele é tornar claro o caminho que devemos seguir para realizar algo. Tudo que realizamos passa por um evento de planejamento, que muitas vezes fica apenas no campo mental, ou seja, as etapas do seu plano são apenas imaginadas e não formalizadas em um papel de maneira estruturada, ficando muito suscetível às falhas.

Se você for pesquisar sobre o termo “planejamento” de forma generalizada, vai encontrar milhares de definições, pois é uma palavra que pode abranger diversas áreas. O planejamento de modo geral funciona como uma técnica de identificar e atingir um alvo específico. Tem a intenção de organizar e aplicar as melhores formas e estratégias para alcançar o objetivo. Logo, o planejamento financeiro não é diferente, só que estamos especificando qual a área que será direcionado as ações que devem contemplar a nossa vida desde o momento atual até o dia de nossa morte, afinal precisamos do dinheiro o tempo todo, para isso construiremos uma base com várias ferramentas.

Certamente você já ouviu alguém falando: – Não vou fazer planos, porque sempre dá errado. Quase que certeza de que essa pessoa está se referindo a plano no campo mental e não em um planejamento estruturado. Apesar do planejamento não garantir nada, ele aumenta consideravelmente as chances de alcançar os resultados projetados, principalmente se estes forem realizados dentro de uma estrutura organizada e contendo os principais pilares, que são: O que? Por quê? Quem? Quanto? Como? Quando? Onde? Se estas respostas estiverem contempladas em seu plano as chances de obter êxito crescem. Bora lá?