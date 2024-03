9ª Páscoa em Gramado terá Procissão dos Passos, Corrida do Coelho, Paradinha e muitas atrações

O feriadão será repleto de atrações lúdicas e religiosas na 9ª Páscoa em Gramado. Com programação completamente gratuita ao público, o evento vai até domingo (31). Além da belíssima decoração pelas ruas e das fábricas de chocolate, os visitantes irão encontrar atrativos na Vila de Páscoa, que está instalada na Praça das Etnias, na Rua Coberta, e na avenida Borges de Medeiros. Na Sexta-feira Santa (29), o grande destaque será a Procissão dos Passos, que ocorre a partir das 20h, na avenida Borges de Medeiros. O desfile ao ar livre, que vai reunir 400 pessoas entre elenco e membros da comunidade católica, encena a via crucis de Jesus Cristo.

Em respeito ao simbolismo da data, a programação lúdica terá atrações reduzidas na Sexta-feira Santa. No entanto, o final de semana terá inúmeras atividades para todos os públicos. Shows artísticos e culturais ocorrem na Rua Coberta e na Vila de Páscoa em diferentes horários (confira a programação). No sábado pela manhã (30), às 7h, ocorre a Corrida e Caminhada do Coelho, que terá largada na avenida Borges de Medeiros, em frente à Rua Coberta. Já a tradicional Parada de Páscoa, ocorre no sábado e domingo, a partir das 15h, também na Borges.

Com 25 dias de atrações gratuitas, a 9ª Páscoa em Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Vitivinícola Jolimont. Copatrocínio: Havan. Apoio: Florybal Chocolates, RBT Internet e Pagbank Banco Completo. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaboração: Casa Lúdica Gramado e Fecomércio Sesc/Senac. Apoio institucional: Achoco Gramado. Agente cultural: Marca Produções Artísticas e Leão Produções. Financiamento: Pró Cultura, Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (28)

7h – 1ª Feira do Peixe Vivo, nos Fornos da Várzea Grande

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Praça das Etnias

Sexta-feira (29)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

16h – Hoje é Páscoa, na Vila de Páscoa

20h – Procissão dos Passos (Sexta-feira Santa), na avenida Borges de Medeiros

Sábado (30)

7h – Corrida e Caminhada Coelho, na Rua Coberta

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Carol Thoen e Alisson, na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Contos de Páscoa – A Magia do Coelhinho (teatro de bonecos), na Vila de Páscoa

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

17h – Show de Mágica, na Rua Coberta

Domingo (31)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

15h -Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – A História Primordial da Páscoa, na Vila de Páscoa

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

17h – Show de Mágica, na Rua Coberta