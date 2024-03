Brigada Militar prende dupla por roubo a pedestre em Canela

Na madrugada desta quarta-feira, dia 27 de março, por volta de 1h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada através do telefone de emergência 190, após um cidadão relatar um episódio de assalto ocorrido na Rua São Francisco, área central da cidade. Segundo o relato da vítima, que estava retornando do trabalho para casa, dois indivíduos o abordaram solicitando dinheiro. Diante da recusa, os acusados o ameaçaram com um estilete, exigindo a entrega da mochila e do celular.

Os policiais militares prontamente atenderam a vítima e, munidos das características dos suspeitos, iniciaram as buscas pela região. Os dois homens foram avistados caminhando em via pública, próximo à rotatória de entrada da cidade, e foram imediatamente abordados.

Durante a abordagem, os suspeitos, um de 32 anos com histórico criminal que inclui furtos, posse de entorpecentes e roubos diversos, e outro de 30 anos com antecedentes por posse de entorpecentes e injúria, confessaram a autoria do roubo. Com eles, foi recuperada a mochila roubada, além de diversos pertences que estavam espalhados ao longo da rua.

Diante dos fatos, a dupla foi detida em flagrante e encaminhada ao presídio de Canela, onde permanecerão à disposição da justiça.