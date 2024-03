Brigada Militar prende trio por tráfico de drogas no bairro Sesi

Um adolescente também foi apreendido

Na noite de terça-feira, dia 26 de março, por volta das 20 horas, a Brigada Militar atendeu a uma denúncia via 190 sobre disparo de arma de fogo na rua Ana Maria Fagundes, no bairro Sesi. Ao chegar ao local, a guarnição avistou três indivíduos em uma praça e procedeu com a abordagem.

Durante a revista, foram identificados um homem de 21 anos, com histórico criminal relacionado a posse de entorpecentes e outros delitos, um menor de 17 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e uma mulher de 21 anos, com passagem por crime de dano. Com a mulher, foi encontrado dinheiro. Nas proximidades, no chão, foram localizadas oito buchas de cocaína, e mais três buchas próximas ao local onde as pessoas estavam sentadas.

O casal foi detido em flagrante por tráfico de drogas, sendo o homem conduzido ao presídio de Canela e a mulher ao Presídio de Caxias do Sul. O adolescente infrator foi encaminhado à delegacia local para os devidos registros legais.