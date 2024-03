Canela terá programação especial de Páscoa

Canela, conhecida por suas belezas naturais, está se preparando para receber moradores e turistas com uma programação especial para este feriadão de Páscoa. Os visitantes serão recebidos por uma encantadora decoração nas principais ruas da cidade.

Com atrações para todas as idades, a Páscoa em Canela promete ser um momento de celebração e diversão para todos. Além disso, a cidade será um verdadeiro paraíso para os amantes da boa gastronomia, com uma variedade de restaurantes oferecendo menus especiais de Páscoa, destacando pratos com peixes frescos.

Seja como sobremesa ou para adoçar a boca ao longo do dia, os chocolates artesanais são uma parada obrigatória para os visitantes. Prepare-se para uma experiência gastronômica única e inesquecível durante o feriadão.

Além de curtir o feriado, os visitantes podem desfrutar de uma série de atividades ao ar livre. Caminhadas pelas trilhas exuberantes da região oferecem uma experiência única de contato com a natureza. Para aqueles que preferem uma abordagem mais tranquila, simplesmente relaxar e apreciar a beleza dos jardins e parques da cidade é uma opção encantadora. Não há falta de maneiras de se conectar com a natureza e renovar o espírito nesta Páscoa em Canela.

PROGRAMAÇÃO

NOS TRILHOS DA MAGIA – PÁSCOA

Dia: 28/03 (quinta-feira) – Roteiro 1 (Estação Campos de Canella até Catedral de Pedras)

1ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 17h30min

2ª Atração: “Harmoni-On” (Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos)

Local: Loja Jolimont Horário: 18h

3ª Atração: “Mensagem para você – Páscoa” (Teatro Lambe-Lambe com César Cliquet)

Local: Empório Canela Horário: 18h30min

4ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: Adega Dom Carlo Horário: 19h

Dia: 29/03 (sexta-feira) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de

Canella)

1ª Atração: “Estátuas Humanas” (Performance da Cia Lisi Berti)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h

2ª Atração: “Pedro Campos” (Voz e Violão)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min

3ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h

4ª Atração: “Diogo Candido” (Voz e Violão)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 14h30min

* Às 15h, não percam “Em que posso lhe ajudar?” na Rua Coberta da Estação Campos de Canella.

Dia: 30/03 (sábado) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de Canella)

1ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h

2ª Atração: “Estátuas Humanas” (Performance da Cia Lisi Berti)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min

3ª Atração: “Feitiço Poético – Poesias Personalizadas” (Performance com Duda Novaes)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h

4ª Atração: “A princesa do Arco Íris” (Teatro de Bonecos com André Guedes)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 14h30min

* Às 15h, não percam “Tito” na Rua Coberta da Estação Campos de Canella.

PARADINHA

No dia 30 de março, a partir das 16h30, os atrativos de Canela ganharão destaque em mais uma apresentação emocionante, que promete encantar moradores e visitantes. O evento, que ocorrerá da Catedral de Pedra até à Praça João Corrêa, contará com a presença de parques, mascotes e uma animada bandinha, garantindo muita diversão para todos.

LUMINATA: o novo show de som e luz na Catedral de Pedra de Canela conta com apresentações gratuitas do espetáculo “Via Domini – Os Caminhos do Senhor”, que retrata a história da Via Sacra. As apresentações acontecem até o dia 7 de abril, às 20h e 21h, exceto nos dias 28, 29, 30 de março que terão apresentações únicas às 21h.

PARQUE DO CARACOL: até o dia 7 de abril, crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 9,90 nos bilhetes de acesso adquiridos no site oficial do Parque. Além disso, os visitantes poderão participar da tradicional caça aos ovos, das 11h às 14h nos dias 23, 24, 29, 30 e 31 de março e 6 e 7 de abril, encontrar, além de ovos de chocolates, outros prêmios como ingressos e vouchers em restaurantes da região e curtir música ao vivo com Gênesis Araújo.

Canelense com comprovante de residência não paga ingresso.

ESTAÇÃO CAMPOS DE CANELLA

• 29/03 – 15h: Em que posso lhe ajudar?

• 30/03 – 13h: Em que posso lhe ajudar?

• 30/03 – 15h30: Viva a Páscoa

• 30/03 – 15h30: Caça aos ovos

• 31/03 – 15h30: Turma do Tito

Nos dias 29 e 30.3 acontece a Feira da Estação. No primeiro dia, das 9h às 17h no Corredor da Locomotiva e no segundo dia, 11h às 19h, no Largo Benito Urbani.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.