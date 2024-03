Dentro do quadro de relacionamentos entre pessoas, está presente o mais devastador mecanismo de destruição de vidas: o de domínio abusivo, ou seja, a manipulação. O que é domínio abusivo? Esse domínio pode ser definido como a tentativa de dominar outra pessoa, a fim de que os interesses e os desejos do dominador abusivo sejam realizados, aumentando a segurança pessoal desse dominador. O indivíduo que exerce o domínio abusivo não tem consideração por quem está sendo controlado e dominado. O dominador abusivo pode ser uma criança, um adulto, um cônjuge, um pai, um avô, um estudante, um liderado, um líder, ou ainda o melhor amigo.



O dominador abusivo é uma pessoa insegura. Embora pareça lidar com facilidade com todas as pessoas, ele sente-se intimidado e incompleto. O medo da rejeição é a força matriz das ações de um dominador. Manipular emocionalmente os outros é importante para o dominador abusivo, para que ele se sinta necessário, pois essa é a sua segurança. Sempre que colocamos nossa confiança em algo ou alguém, que não seja Deus, abrimo-nos ao engano, à derrota e ao desespero. É verdade que necessitamos dos outros para nos ajudar e motivar, mas devemos depender apenas de Deus e não das pessoas. Não podemos basear nossas vidas nas opiniões dos que nos rodeiam. Devemos comparar as palavras das pessoas com a Palavra de Deus e seguir apenas a direção divina.



Um dominador abusivo é obcecado em observar o comportamento dos outros. Seu foco de interesses situa-se em alguém ou em alguma coisa que deseja e não em si. Ele não pode definir a direção ou descrever o plano para sua própria vida, porque está muito preocupado com a vida da pessoa que ele controla. Todas as vezes que nossa segurança se encontra em algo ou em alguém, senão em Deus, estamos sujeitos ao fracasso. Um dominador abusivo reprime o poder criativo do Espírito por meio da pessoa que está sob sua influência. Os dominadores inibem os outros de serem aquilo que realmente são. Eles são tão obcecados que querem controlar até Deus e usá-Lo para obterem significado e atenção. Devido ao medo de serem rejeitados, os dominadores abusivos possuem uma personalidade egoísta. A rejeição não tem nada a ver com a autoestima. O fato de sermos aceitos ou rejeitados pelos outros não tem relação alguma com o valor que possuímos como filhos de Deus. Fomos feitos para depender de Deus (leia em Gálatas 1:10).

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO



“Oração Libertação da rejeição e da mágoa”



Deus Pai, em Nome de Jesus Cristo, eu venho a Tua presença para confessar que estou amargurado e decepcionado, sentindo-me traído e triste. Sinto-me debaixo das mãos dos verdugos. Eu peço perdão a Ti, por ter permitido abrigar esses maus sentimentos em minha alma. Obrigado porque o Teu Espírito pode me curar. Eu quero a cura. Sei também Senhor, que preciso abrir a porta da minha alma para o Teu Espírito entrar. Eu preciso perdoar. Eu quero perdoar. Espírito Santo, dê-me forças e capacita-me a liberar o perdão para aquelas pessoas que me magoaram e me rejeitaram, ofenderam, decepcionaram e traíram. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo de Ti agora toda a força e rejeito todo o ataque de satanás e seus verdugos.

Em nome de Jesus, eu declaro que perdoo (diga o nome das pessoas e situações que você deseja perdoar). Declaro que os abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, no nome do Poderoso Senhor Jesus Cristo. Também Senhor, eu quero me perdoar e me aceitar como o Senhor me fez. Em nome de Jesus, rejeito toda a autoacusação e ordeno agora que todos os verdugos saiam da minha vida e não voltem mais.

Amém.

