EGR articula operações estratégicas para viabilizar a segurança dos usuários durante o feriado de Páscoa

Previsão é de que 376,5 mil veículos circulem pelas rodovias entre quinta-feira e o domingo

Em virtude da proximidade do feriado de Páscoa, que será celebrado entre os dias 28 e 31 de março, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) programou diversas ações para capacitar e fortalecer suas equipes próprias, além de expandir o efetivo em serviços terceirizados nos trechos rodoviários sob sua administração. O motivo é o grande número de veículos que irão se deslocar por diversas regiões do Rio Grande do Sul a partir da próxima quinta-feira.

Além da mobilização para evitar a ocorrência de acidentes nas estradas, a estatal também fortalecerá seus grupos de trabalho para agilizar o atendimento aos condutores nas dez praças de pedágio por meio da operação papa-filas – modalidade de cobrança tarifária que facilita o pagamento e encurta o tempo de espera entre os motoristas.

O diretor-presidente da EGR, Luis Fernando Vanacor, solicita aos usuários para que tenham máxima atenção durante o deslocamento até a chegada ao destino esperado. “Assim como já fizemos em outros feriados importantes, novamente estamos colocando o nosso contingente à disposição das famílias que viajarão pelas estradas gaúchas durante o período. Por isso, contamos com a colaboração de todos e reiteramos o nosso apelo para que os motoristas dirijam com cautela, não consumam bebidas alcoólicas ao volante e respeitem as sinalizações de trânsito”, destacou o dirigente.

Movimentação nas rodovias:

Segundo a Gerência Operacional da EGR (Goper), a previsão é que 376,5 mil veículos circulem pelas rodovias administradas entre quinta (28/03) e domingo (31/03). Nesses quatro dias de operação de páscoa, são esperados quase 20 mil veículos a mais na malha rodoviária administrada pela empresa. O cálculo foi baseado em dados históricos de anos anteriores – sujeito a variáveis comportamentais, econômicas e climáticas.

Na Serra Gaúcha, tradicional destino de turistas nesta época do ano, a expectativa é de que aproximadamente 41,7 mil veículos transitem na região por meio da ERS-115, na praça de Três Coroas. A movimentação será 29% superior na quinta-feira (28/03), 12% na sexta-feira (29/03) e 14% no domingo (31/03). Na ERS-235, são esperados 24,4 mil veículos transitando pela praça de pedágio de Gramado durante a operação de páscoa. O volume será 24% superior ao registrado em dias normais na quinta-feira (28/03), 26% na sexta-feira (29/03), 33% no sábado (30/03) e 16% no domingo (31/03). Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula, também na ERS-235, serão 20,7 mil, com picos de até 45% acima do normal na quinta-feira (28/03) e 29% no domingo (31/03).

Na ERS-040, uma das principais rodovias que liga a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte, a expectativa é de que aproximadamente 75,1 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão durante o feriadão. Na quinta (28/03), são esperados 21,2 mil, contingente 37% superior ao registrado em dias normais. O movimento deve ser normal no decorrer do feriadão, mas tende a aumentar no domingo (31/03), quando são esperados mais de 20,1 mil veículos.

A EGR também projeta um grande volume de veículos na ERS-474, rodovia que liga a ERS-239 com a ERS-030 e a BR-290, interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte. Estima-se que 39 mil veículos trafeguem pela rodovia nos quatro dias da operação de Páscoa. Na quinta-feira (28/03), a expectativa é de 10,4 mil veículos utilizando a rodovia pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, 73% a mais em comparação com um dia normal. O fluxo se mantém normal na sexta-feira (29/03) e no sábado (30/03), mas aumenta 29% no domingo de páscoa, quando são esperados mais de 12,2 mil veículos.

No trecho entre Garibaldi e Estrela, pela RSC-453, a estimativa é um incremento de 60% no fluxo de veículos na quinta-feira (28/03) e 51% no domingo (31/03). Nas demais estradas, a movimentação será bastante intensa, mas dentro da normalidade.

SERVIÇOS DA EGR NAS RODOVIAS:

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: A EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

Pistas com identificação automática de veículos (AVI): A EGR possui pistas com AVI em cada praça de pedágio para contemplar os motoristas que possuem tag de cobrança automática.

Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link https://www.egr.rs.gov.br/em-tempo-real

DICAS PARA UMA VIAGEM TRANQUILA:

Com o intuito de conscientizar a população, a EGR oferece algumas dicas importantes, como planejar a viagem com antecedência, manter os cuidados com o veículo, redobrar a atenção à sinalização e respeitar as normas de trânsito.