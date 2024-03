Hotel Serra Nevada receberá palestra musical “Na Vida Tudo é Venda” com Josué Seibel

No próximo dia 09 de abril, o auditório do Hotel Serra Nevada será o cenário para uma palestra imperdível ministrada por Josué Seibel, intitulada “Na Vida Tudo é Venda”. Com um apoio SEBRAE e ACIC, o evento promete ser uma experiência única, combinando palestra e música.

Josué Seibel, reconhecido por unir suas duas paixões, música e capacitação, promete uma apresentação dinâmica, profunda e transformadora. Ele compartilhará insights valiosos, aplicáveis a profissionais de todas as áreas, sobre como tudo na vida culmina em vendas e como tirar proveito disso.

Fundamentada em quatro pilares – ambição, preparação, controle emocional e ação – a palestra “Na vida tudo é venda” aborda diversos aspectos essenciais para uma mudança completa de mentalidade, impactando positivamente as vendas. Dentre os pontos a serem apresentados, destacam-se:

A mentalidade de um profissional de vendas bem sucedido;

Como proporcionar uma boa experiência de compra ao cliente;

Como gerar fidelização e aumentar o ticket médio do cliente;

Técnicas avançadas para criar uma grande conexão com o cliente;

Habilidades para que as emoções não atrapalhem uma negociação;

Gestão emocional para alta performance;

Foco em prospecção de novos clientes;

Ação massiva que gera resultado.



A palestra promete fornecer ferramentas práticas e insights valiosos para quem busca aprimorar suas habilidades de vendas e alcançar o sucesso profissional. Não perca essa oportunidade!

“Na Vida Tudo é Venda” – Palestra com Josué Seibel

Data: 09/04/2024

Horário: 18:30

Local: Auditório Hotel Serra Nevada – Avenida Osvaldo Aranha, 610

SAIBA MAIS – FAÇA A SUA INSCRIÇÃO: https://www.acicanela.com.br/post/na-vida-tudo-%C3%A9-venda