Parque do Caracol realiza ações sociais para inclusão 

Atividades alusivas ao Dia Internacional da Síndrome de Down e ao Dia Nacional da Alegria reforçam o compromisso do parque com todos os visitantes.

Para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março, o Parque do Caracol, em Canela, recebeu na terça-feira, 26 de março, mais de 60 alunos atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Canela. Na ocasião, os convidados conheceram alguns dos atrativos do parque, interagiram com a personagem Gauvina, além de participar de um piquenique.

“Queremos proporcionar um turismo cada vez mais inclusivo aqui no Parque do Caracol, para que todos os nossos visitantes possam se sentir acolhidos e usufruírem de todos os nossos atrativos da melhor maneira possível”, comenta Renan Pacheco, gerente de marketing e comercial do Parque do Caracol.

Todas as pessoas com deficiência são isentas do ingresso do Parque e um acompanhante paga apenas metade do valor. A validação do desconto é feita mediante a apresentação de documento de identificação com foto, acompanhado do Cartão Especial, Vale Social, Passe Federal, CRAS ou laudo médico (original ou cópia autenticada) emitida por órgão público de saúde.

Além da ação do dia 26 de março, o Parque do Caracol promove no dia 6 de abril uma carreata com pais e crianças da Associação de Amigos do Autista (AMA), seguida de piquenique no parque. A iniciativa faz parte do calendário de ações do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), em alusão ao Dia Nacional da Alegria, comemorado no dia 11 de abril.

Como forma de aprimorar a experiência de visitantes com deficiência, o atrativo turístico disponibiliza de forma permanente os colares de girassol, símbolo internacional que serve para identificar pessoas que tenham deficiências ocultas , e garantir um atendimento acolhedor e adaptado às necessidades de cada um.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

