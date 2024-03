Polícia Civil resgata mulher em cárcere privado após ser agredida pelo marido em Canela

Na tarde de quarta-feira (27), a Polícia Civil de Canela prendeu um homem sob a acusação de manter sua esposa em cárcere privado e agredi-la verbal e fisicamente.

O incidente ocorreu após a vítima ligar para as autoridades, relatando sua situação. Os policiais deslocaram-se para a residência do casal no Bairro São José, onde constataram que a mulher estava impedida de sair após ser agredida durante a madrugada.

Ela apresentava lesões graves no rosto, com hematomas nos olhos e a boca ferida, braços e tórax, resultantes de socos desferidos pelo agressor. Os agentes policiais libertaram a vítima e prenderam o agressor em flagrante por cárcere privado, lesão corporal e injúria, de acordo com a Lei Maria da Penha. O acusado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.