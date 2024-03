Animais do Gramadozoo ganham peixes na Semana Santa

O programa de enriquecimento ambiental do Gramadozoo entrou no clima da Páscoa. Nas atividades temáticas da Semana Santa, a equipe técnica utilizou peixes e ovos feitos com material reciclável na dinâmica com onças, pumas, quatis e o tuiuiú. O objetivo dos enriquecimentos é manter o bem-estar animal.

Conforme a bióloga Tathiana Gosaric, responsável técnica do Gramadozoo, a atividade continua até sábado (30) e pode ser acompanhada pelos visitantes. Nesta quinta-feira (28), as onças-pintadas ganharam peixes no espeto. Os curiosos quatis ganharam porongos recheados com frutas, ovos cozidos e iscas de peixe. Já no recinto dos pumas, foram pendurados ovos e cenouras produzidos com material reciclável e não tóxico. No interior das embalagens, foram colocados peixes. “Os ovos foram produzidos com papel machê. Usamos cola natural. Para colorir o papelão, utilizamos tinta atóxica”, explica Tathiana. Além do enriquecimento ambiental, os peixes são usados na alimentação de diversas espécies, como é o caso do tuiuiú e outros animais.

Na programação de Páscoa do Gramadozoo, também serão realizadas atividades de educação ambiental com os visitantes. Brincadeiras educativas, encontros com os tratadores, blitz de conscientização sobre o período de colheita do pinhão e pinturas faciais fazem parte da programação até domingo (31).