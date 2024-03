Brigada Militar de Canela prende casal com 14 buchas de cocaína

Droga estava escondida no painel do carro

Na tarde da última quinta-feira (27/03), por volta das 16h20, uma operação da Brigada Militar de Canela resultou na prisão de um casal por posse de substância ilícita. O ocorrido teve início quando os agentes, em patrulhamento na Rua Sete de Setembro, na área central da cidade, notaram um veículo Celta, cor branca, estacionado na via pública, ocupado por um casal, além de uma terceira pessoa, uma mulher, do lado de fora do automóvel, aparentemente envolvida em uma transação suspeita.

Ao abordarem o veículo, os policiais flagraram a passageira arremessando algo sob um arbusto, posteriormente identificado como uma bucha de cocaína. Durante a busca no carro, foi descoberto um compartimento secreto no painel, onde estavam escondidas outras 13 buchas da substância, totalizando 19 gramas. Além disso, foi encontrado dinheiro com o casal, supostamente proveniente das vendas de entorpecentes.

O homem, de 53 anos, que já tinha antecedentes por posse de drogas, e a mulher, de 42 anos, foram detidos em flagrante e serão encaminhados ao presídio local. A terceira pessoa, uma mulher de 38 anos que estava do lado de fora do carro, foi incluída como testemunha, pois estava envolvida na transação de compra de drogas.