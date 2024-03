CEG enfrenta o progresso em Pelotas no Gauchão Sub-17

Na próxima quinta-feira, 28, o Gramadense viaja até o sul do Estado para seu segundo compromisso pelo Gauchão Sub-17. Em Pelotas, o CEG enfrenta a equipe do Progresso, no CT Rubro Negro, a partir das 15 horas.

Na estreia da competição, no último sábado, a equipe jogou bem, mas diante do seu torcedor, na Vila Olímpica, acabou ficando no 0 a 0 diante do Sulbrasil.

Agora, longe de casa, a equipe do técnico Vinícius Nascimento buscará o primeiro triunfo no campeonato. A equipe de Pelotas iniciou a competição perdendo para o Grêmio por 3 a 0.

Depois de Pelotas, o Gramadense voltará a pegar a estrada, já que no dia 6 de abril enfrentará o Inter de Santa Maria, fora de casa.