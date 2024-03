CIDICA celebra dois anos de existência

O destaque foi o lançamento do mais novo curso, o inédito Curso de Mascotes.

Aconteceu nesta quarta feira (27), um evento de prestação de contas e apresentação dos resultados, do trabalho desenvolvido no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA ao longo destes 2 anos.

Durante o evento, foram apresentadas as ações realizadas pela equipe da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, assim como os números de pessoas impactadas com as ações do CIDICA.

Outro destaque foi o lançamento do mais novo curso do CIDICA, o inédito Curso de Mascotes, uma formação super inovadora em parceria com a Universidade de Caxias do Sul- UCS, destinada a qualificar essa profissão tão importante para Canela e a região como um todo. Estavam presentes mascotes dos principais empreendimentos do município, demonstrando a importância que dão para essa qualificação.

Além disso foram anunciadas as próximas ações e eventos que acontecerão durante o ano:



ABRIL:

– INÍCIO CURSOS RS QUALIFICAÇÃO

(Arte de Cozinhar / Monitor de Turismo/ Camareira)

– Semana da Educação Empreendedora e Inovação (Fórum das Cidades Educadoras + 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes)



MAIO:

– 2º Encontro de Inovação para os Parques Temáticos e Início Curso de Mascotes do CIDICA

– 2º Feirão de Empregos do CIDICA

– 1º Encontro de Inovação para a Construção

– 4º Encontro para os MEI’s

– 2º Encontro de Inovação para as Comunicações

JUNHO:

– 2ª Semana do Meio Ambiente no CIDICA

– Início Curso Garçom – Turma 1 (RS Qualificação)

– Início Curso Garçom – Turma 2 (RS Qualificação)

– Formatura Curso de Mascotes

– 2º Encontro de Inovação para a Gastronomia

– 3º Feirão de Empregos do CIDICA

– 2º Encontro de Inovação para os Influenciadores

JULHO:

– 2º Encontro de Inovação para a Melhor Idade

AGOSTO:

– Início Curso Camareira SENAC – Turma 2 (RS Qualificação)

– Startup Summit Florianópolis + Missão ACATE

– Encontro de Inovação para a Rede Bancária

– 2º Encontro de Inovação para a Nutrição

SETEMBRO:

– Início Curso Rotinas Administrativas e Recepção SENAC (RS Qualificação)

– 4º Feirão de Empregos do CIDICA

OUTUBRO:

– Encontro de Inovação para a Saúde Mental

– 5º Feirão de Empregos do CIDICA

NOVEMBRO:

– Encontro de Inovação para a Hotelaria

– 3º Inova Canela (28/11)

Ao final, um Robô entrou para animar o coquetel que marcou os 2 anos do CIDICA.