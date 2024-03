Deputado Pompeo de Mattos do PDT destina emenda de R$ 100 mil para o Centro Social Padre Franco em Canela

O Centro Social Padre Franco, em Canela, recebeu um significativo aporte financeiro do Deputado Pompeo de Mattos, do PDT, por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A entrega da emenda, marcada pela presença de representantes do partido, reiterou o compromisso com a melhoria dos serviços sociais na comunidade.

Graziela Hoffmann ressaltou o significado da emenda parlamentar como um avanço na busca por uma sociedade mais justa para as crianças em Canela. “Os programas oferecidos pelo Centro Social não apenas beneficiam as crianças em sua jornada educacional, mas também contribuem para a construção de uma sociedade mais equitativa, onde todas as crianças tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial, independentemente da condição socioeconômica”, destacou. Em seguida, o vereador José Vellinho Pinto endossou a importância desses recursos para promover a inclusão e garantir a dignidade de todos os cidadãos de Canela.

Estiveram presentes na entrega Noeli Stopassola e Rodrigo Rodrigues, membros da executiva do partido. A presença dessas figuras políticas sublinha a relevância do apoio institucional na concretização de iniciativas que beneficiam diretamente a população.

Leonel Brizola Pompeo de Mattos, filho do Deputado e morador de Canela, também reforçou o compromisso do deputado em atender às demandas da comunidade local por meio de seu mandato parlamentar. Este gesto reforça a importância da colaboração entre poder público e entidades sociais na construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

O PDT aproveita a oportunidade para destacar o papel fundamental de Maicon Moura, presidente do Centro Social Padre Franco, e de toda a sua equipe, cujo empenho é essencial para garantir a correta aplicação dos recursos em prol daqueles que mais necessitam.