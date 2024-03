Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Travi recebe o Programa Papo de Responsa da Polícia Civil

No último dia 27 de março, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Travi, situada em Canela, recebeu a visita dos Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas, atendendo ao convite da direção da instituição. O objetivo do encontro foi dialogar com 42 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental sobre questões pertinentes à convivência escolar e à segurança.

Durante a conversa, temas como bullying, assédio, atos infracionais e respeito foram abordados, buscando conscientizar os alunos sobre a importância de cultivar um ambiente saudável e livre de violência dentro e fora da escola.

A participação ativa dos estudantes foi evidente, com diversos questionamentos sendo levantados durante o evento, demonstrando interesse e engajamento nos assuntos discutidos.