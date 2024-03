Patram de Canela realiza fiscalização em obra de empreendimento imobiliário em Gramado

No dia 27 de março de 2024, uma operação conjunta envolvendo Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela e fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Gramado foi realizada para fiscalizar um empreendimento hoteleiro em construção na cidade de Gramado. Durante a inspeção, foram identificados cortes seletivos de espécies vegetais nativas, sem autorização das licenças apresentadas, além da falta de medidas adequadas para afastamento e cercamento visando a preservação das espécies. Esta situação ocorreu em uma área que já estava em avançado estágio de regeneração, em desacordo com algumas condicionantes da Licença Ambiental.

Em decorrência dessas irregularidades, a obra foi suspensa até que medidas reparadoras sejam implementadas para cumprir as condicionantes violadas. O caso destaca a importância da fiscalização ambiental e da observância rigorosa das normas para garantir a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade das atividades humanas.